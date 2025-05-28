Silivri'de Parklarda Bahar Temizliği Devam Ediyor

Silivri Belediyesi ,ilçe genelinde vatandaşların daha huzurlu ve güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlatılan temizlik ve yenileme çalışmaları, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla titizlikle yürütülüyor.



Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Gazanfer Pala Parkı’nda yapılan çalışmalar kapsamında; 25 yapraklı ve 15 iğne yapraklı ağacın dip çapalama işlemleri, toprak havalandırması, sürgün temizliği ve tepe çapı form düzeltmeleri gerçekleştirildi. Ayrıca park içerisinde yer alan çalılara estetik form kazandırılırken, dip temizlikleri de yapıldı. Arızalı ve işlevini yitirmiş oyun grupları tespit edilerek bakım ve onarım programına dahil edildi. Park alanında yer alan şev taşlarının yüzey temizlikleri de tamamlandı.



Alibey Mahallesi Göktürk Parkı’nda ise bitkilerde form budaması ve yabani ot temizliği yapıldı. Bitki alanlarında çapalama işlemleri gerçekleştirilirken, parkın genel mıntıka temizliğiyle çevre düzeni sağlandı.