Silivri'de Pazartesi ve Salı Günü Elektrik Kesintisi Uyarısı
Silivri'de 13 ve 14 Ekim 2025 tarihlerinde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.
Silivri’de 13 ve 14 Ekim 2025 tarihlerinde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.
13 Ekim Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Yeni Mahalle, Akören ve Fener Mahallesi’nin bazı sokaklarında enerji kesintisi uygulanacak.
Yeni Mahalle: 7039., 7048., 7052., 7144., Abdülhalik Renda, Erkin Balaban, Oğuz Aral sokakları
Akören Mahallesi: Hisar Çıkmazı, Karasınan, Sanatçılar Çıkmazı
Fener Mahallesi: Yavuzlar Sokak
Kesintiler, kapsamlı trafo merkezi (TM) ve havai hat bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak.
14 Ekim Salı günü kesintiler ilçenin birçok noktasına yayılacak.
Alibey Mahallesi: Adak, Akgün Silivrili, Aslanoğlu, Başkomutan, Doktor Şemsettinbey, Göksel, Gümüş, Güvercin, Halim Uluşahin, Hasan Korsan, Hastane, Kocabayır, Kuyu, Mehmet Köylü, Turgut Bingöl, Turgut Özal, Yusuf Çoğal, Zahit Kaynar, Çayır, Çağlar, İhsan Sarıbekir, Şahin sokakları
Fatih Mahallesi: Ayhan Karakiraz, Davulcu Salih, Hasippaşa, Işıklar, Kumru, Leylak, Okul, Pir, Varyemez, Özertem sokakları
Selimpaşa Mahallesi: 6043., 6060., 6162., 6205. ve Ortaköy Sokak
Kadıköy Mahallesi: Dalbastı, Eski Bağlar, Kadıköy, Lahza, Nurtanesi, Özgeray Çıkmazı
Ortaköy Mahallesi: Açıçeşme, Ardıç, Aslantepe, Halimbey, Mani, Mera, Pervane, Yeşilören, Şensoy sokakları
Büyük ve Küçük Sinekli Mahalleleri: Akşemseddin, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Galip, Kara, Okçu, Papatya, Sebil, Türker, Çukurca sokakları
Alipaşa Mahallesi: Ahmediye, Altaylı, Demetevler, Eskikahve, Gülen, Hasat, Kapaklı Çeşme, Kumyol, Merter, Minare, Taşyolu, Trablusgarp, Üçevler, İkiçeşme sokakları
Kesintiler, “yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi” ile “önleyici bakım” kapsamında yapılacak.