Silivri'de pedalları karıştırdı, ortalığı böyle birbirine kattı

Silivri’de park halinde aracın içinde bekleyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı. Sürücü, motosiklete ardından aydınlatma direğine çarparken, o esnada yol üzerinde yürüyen bir kişi de kazaya karışarak yaralandı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi Şerif Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde duran bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Otomobil, motosiklet ve sokak aydınlatma direğini altına alarak sürüklerken, o sırada yürüyen bir kişi de kazaya karışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, kadın sürücüyü araçtan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sokak aydınlatma direği, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete ve aydınlatma direğine çarptığı anlar görüldü.