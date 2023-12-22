Silivri'de Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı Düzenlenecek

Silivri Belediyesi, Silivri’nin tarihinde önemli yere sahip olan isimleri gelecek nesillerin öğrenmesi ve daha iyi tanıması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamında bir ilke daha imza atıyor. Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle yapılacak olan “Silivri Tarihi İçinde Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı” için geri sayım başladı. Osmanlı Dönemi’nin önemli devlet adamlarından bir tanesi olan Pîrî Mehmed Paşa’nın yaşamına dair bilgilerin aktarılacağı çalıştay, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilecek. Silivri’nin önemli değerlerinden biri olan Pîrî Mehmed Paşa için düzenlenecek çalıştayın programı; saat 11.00’de Osmanlı Arşiv Belgelerinde Pîrî Mehmed Paşa Sergisinin gezilmesiyle başlayacak ve ardından açılış konuşmalarıyla devam edecek. 2 oturum şeklinde yapılacak olan çalıştayın 1. oturumu 11.30-12.30 saatleri arasında moderatörlüğünü Prof. Dr. Göknur Akçadağ’ın yapacağı “Yaşadığı Dönemin Tarihi ve Pîrî Mehmed Paşa” konusuyla gerçekleştirilecek. 13.30-15.30 saatleri arasındaki 2. oturumda ise Pîrî Mehmed Paşa’nın hayatı, siyasi faaliyetleri, Silivri’de yaptırdığı hayratlar ve külliyesi konuları ele alınacak.

ÇALIŞTAYIN KATILIMCILARI

Prof. Dr. Göknur Akçadağ — Nişantaşı Üniversitesi — Tarih Bölümü Başkanı,

Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ — KTO Karatay Üniversitesi — Tarih Bölümü Başkanı,

Prof. Dr. Reşat Öngören — Üsküdar Üniversitesi — Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,

Doç. Dr. Ferhat Kökyay — İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — Tarih Bölümü,

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yıldız — İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — Tarih Bölümü,

Fatih Yurttaş — İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi,

Araştırma Görevlisi Ali Ceylan — İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — Tarih Bölümü,

Araştırma Görevlisi Hüseyin Şensoy — İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Hulusi Üstün — Araştırmacı

BAŞKAN YILMAZ’DAN ÇALIŞTAYA DAVET

Silivri Tarihi İçinde Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayına tüm vatandaşları davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Tarihini, geçmişi ve atalarını unutan bir milletin yok olmaya mahkûm olacağını her zaman ifade ediyoruz. Silivri’miz tarih boyunca birçok önemli isme ve devlet adamına ev sahipliği yapmış bir ilçedir. Pîrî Mehmed Paşa da Osmanlı Dönemi’nde devlet hizmetine girip Silivri’mizde Kadılık görevinde bulunmuştur. Bu görevinin ardından devlette Sadrazamlık makamına kadar yükselen Pîrî Mehmed Paşa, emekli olduktan sonra Celaliye’de yaptırdığı çiftliğine çekilmiştir. Yaptırdığı cami varlığını sürdürmektedir ve türbesi de burada bulunmaktadır. Silivri’miz için böyle değerli bir zatı hatırlamak, hatırlatmak, tanımak ve tanıtmak bizim için büyük bir gururdur.” dedi.