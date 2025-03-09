Silivri'de Planlı Elektrik Kesintileri: İşte Tarihler ve Etkilenen Bölgeler
Silivri genelinde 10-12 Mart 2025 tarihleri arasında kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında farklı nedenlerle kesintiler yaşanacak.
Silivri genelinde 10-12 Mart 2025 tarihleri arasında kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında farklı nedenlerle kesintiler yaşanacak.
10 Mart 2025 Pazartesi (09:00 - 15:00)
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Kurmay, Laiklik, Mesnevi, Mustafa Kemal, Okutman, Vatanperver, Yokuşlar, Çemberlitaş, Çuhadar, İmam sokakları (Havai Hat Bakımı)
Yeni Mahalle: Abdülhalik Renda, Bayrak, Erkin Balaban, Sancak, Taşlar sokakları (Yenileme Çalışmaları)
Gümüşyaka Mahallesi: Büklüm Çıkmazı, Gülhane Çıkmazı, Günal, Gürani, Halit Ziya Uşaklıgil, Hasyunus Çıkmazı, Hocapaşa, Lütfü Vardar, Piri Reis, Sude Çıkmazı, Tekcan, Uçmaz sokakları (TM Bakımı)
Fener Mahallesi: Bekir Sıtkı Say sokak (Yenileme Çalışmaları)
11 Mart 2025 Salı (09:00 - 15:00)
Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme sokak
Fener Mahallesi: Mustafa Kemal sokak
Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı, Aydınlıkyolu Çıkmazı, Bahçeler, Balcıoğlu, Batan, Bayraklı, Eroğlu Çıkmazı, Fabrikalar, Gazete Çıkmazı, Gazze, Gökçin, Gümüşler, Güneştepe Çıkmazı, Güngör Çıkmazı, Havuz, Issız Çıkmazı, Kantar Yolu, Karagöz, Kavaklık, Kağnı, Mehteran, Mustafa Yaşar Çıkmazı, Mutluluk Çıkmazı, Nurlu, Paşabahçe, Taşkınlar Çıkmazı, Tüter, Urartu, Velibey, Çayırlılar Mevkii, İklim Çıkmazı, Şahin Özer sokakları (Yenileme Çalışmaları)
Balaban Mahallesi: Adıvar, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Atölye, Ağaçdere, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Erbil, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Yaverbey, Çamlıktepe, Çardak, Çağrı, Çorlu sokakları
Semizkumlar Mahallesi: Ahlat, Terakki, Ufuk, Yüzbaşı sokakları (Havai Hat Bakımı)
12 Mart 2025 Çarşamba (09:00 - 15:00)
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Pamuklar sokak
Büyük Çavuşlu Mahallesi: Aldemir, Alem, Arılı, Büyükçavuşlu, Gülpembe, Güven, Haritacılar, Kanun, Martıkuşu, Mukaddes, Nadiren, Piyade, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sazlık, Serin, Tane, Tercüman, Teskereci, Topağacı, Türkler, Uçuk, Veda, Vefa, Yeşerti, Zeki, Zerde, İlke, İstanbul, İşletme, Şemdin sokakları (Yenileme Çalışmaları)
Yeni Mahalle: Akören sokak
Yeni Mahalle: Doktor Cemal Kozanoğlu Caddesi, Görkem Sokak (TM Bakımı)
Piri Mehmet Paşa Mahallesi: Endülüs, Hacıbey Turan sokakları (Önleyici Bakım)
İsmetpaşa Mahallesi: Dobra, Hazan, Isırgan, Nazar, Uyanık sokakları (Havai Hat Bakımı)