Silivri'de Planlı Elektrik Kesintisi: 12 ve 13 Mart'ta Birçok Mahalle Etkilenecek
Silivri'de bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında 12 ve 13 Mart tarihlerinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Silivri’de elektrik dağıtım altyapısında gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Mart ve 13 Mart 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini açıkladı.
12 Mart’ta Geniş Kapsamlı Kesinti
12 Mart 2026 Perşembe günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Silivri’nin birçok mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek başlıca bölgeler şunlar olacak:
Yolçatı Mahallesi ve Çeltik Mahallesi
Gümüşyaka Mahallesi
Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli Mahalleleri
Selimpaşa Merkez Mahallesi
Fevzipaşa Mahallesi
Bu bölgelerde gerçekleştirilecek çalışmaların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlayan enerji hatlarının yenilenmesi, trafo merkezi bakımı ve havai hat bakımı kapsamında yapılacağı belirtildi.
13 Mart’ta Yeni Bölgelerde Kesinti
13 Mart 2026 Cuma günü ise yine 09.00 – 15.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı kesinti uygulanacak.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve bölgeler şu şekilde açıklandı:
Kadıköy Mahallesi (Lalezar ve Şehadet Sokak)
Fevzipaşa Mahallesi
Ortaköy Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokak
Selimpaşa Mahallesi’nin bazı sokakları
Balaban Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nin bazı bölümleri
Yetkililer, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, planlı kesintiler sırasında vatandaşların elektrikli cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almaları ve kesinti saatlerini dikkate almaları gerektiğini hatırlattı. Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği de belirtildi.