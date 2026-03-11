Silivri'de Planlı Elektrik Kesintisi: 12 ve 13 Mart'ta Birçok Mahalle Etkilenecek

Silivri’de elektrik dağıtım altyapısında gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Mart ve 13 Mart 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini açıkladı.

12 Mart’ta Geniş Kapsamlı Kesinti

12 Mart 2026 Perşembe günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Silivri’nin birçok mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek başlıca bölgeler şunlar olacak:

Yolçatı Mahallesi ve Çeltik Mahallesi

Gümüşyaka Mahallesi

Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli Mahalleleri

Selimpaşa Merkez Mahallesi

Fevzipaşa Mahallesi

Bu bölgelerde gerçekleştirilecek çalışmaların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamlayan enerji hatlarının yenilenmesi, trafo merkezi bakımı ve havai hat bakımı kapsamında yapılacağı belirtildi.

13 Mart’ta Yeni Bölgelerde Kesinti

13 Mart 2026 Cuma günü ise yine 09.00 – 15.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı kesinti uygulanacak.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve bölgeler şu şekilde açıklandı:

Kadıköy Mahallesi (Lalezar ve Şehadet Sokak)

Fevzipaşa Mahallesi

Ortaköy Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokak

Selimpaşa Mahallesi’nin bazı sokakları

Balaban Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nin bazı bölümleri

Yetkililer, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, planlı kesintiler sırasında vatandaşların elektrikli cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almaları ve kesinti saatlerini dikkate almaları gerektiğini hatırlattı. Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği de belirtildi.