Silivri'de Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı!
BEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Silivri'nin çeşitli mahallelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirecek. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacak kesintilerin detayları şu şekilde:
BEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Silivri’nin çeşitli mahallelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirecek. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacak kesintilerin detayları şu şekilde:
14 Şubat 2025 Cuma Günü Elektrik Kesintileri
09:00 - 17:00
Seymen Mahallesi: Akıncı, Akçora, Akif Çeşme, Asi Çıkmazı, Atak Çıkmazı, Avcı, Başar Çıkmazı, Bosna, Burup Çıkmazı, Bilgili Çıkmazı, Biçer Çıkmazı, Dargın, Dirik Çıkmazı, Erkan, Esen Çıkmazı, Gazi Yiğit, Gezer Çıkmazı, Gökkubbe, Kurban Çıkmazı, Mehdi, Meram, Mondros, Müderris Çıkmazı, Narin Çıkmazı, Naim, Nevra Çıkmazı, Okur, Reşat, Sandık Çıkmazı, Sema, Sosyal, Tezel, Topraklı, Yalgın, Yurdum, Özer Çıkmazı, Özkurt, Özsu Çıkmazı
Yolçatı Mahallesi: Huduboyu, Mondros
Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
09:00 - 17:00
Akören, Alibey, Fener, Gazitepe, Kadıköy, Kavaklı, Semizkumlar, İsmetpaşa Mahalleleri ve çeşitli sokaklar
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışmaları ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme
09:00 - 17:00
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Cankurtaran Çıkmazı, Cici, Düzenli, Garipler, Karaçam, Laiklik, Okutman, Pamuklar, Vatanperver, Yaryol, Çemberlitaş
Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
09:00 - 12:00
Yeni Mahalle: Dr. Sadık Ahmet, Varnalı
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM Bakımı
12:00 - 17:00
Cumhuriyet ve Kavaklı Mahalleleri
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM Bakımı
15 Şubat 2025 Cumartesi Günü Elektrik Kesintileri
09:00 - 17:00
Balaban, Mimar Sinan, Sancaktepe, İsmetpaşa Mahalleleri ve çeşitli sokaklar
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışmaları ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme
12:30 - 17:00
Selimpaşa Merkez Mahallesi
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM Bakımı
Yetkililer, belirtilen tarihlerde yapılacak kesintiler nedeniyle vatandaşların gerekli önlemleri almaları gerektiğini duyurdu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik, kesinti saatlerinden daha önce verilebilir.