Silivri'de Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

8-9 Aralık'ta altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesilecek.

Silivri’de elektrik şebekesinin yenilenmesi, otomasyon sistemlerinin devreye alınması ve bakım faaliyetleri için 8-9 Aralık 2025 tarihlerinde planlı kesintiler uygulanacak. Vatandaşların kesinti takvimine göre hazırlıklı olması istendi.

8 Aralık 2025 Pazartesi – 09.00 / 17.00

Kesinti Nedeni: SCADA-OSOS ve dönüşüm çalışmaları
Etkilenen bölgeler:

Alipaşa Mahallesi: Ahmediye, Bakkal, Dönemeç, Eskikahve, Gülen, Kumyolu, Macir Mahalle, Parseller Çıkmazı, Çayyolu

Mimar Sinan – Semizkumlar: Ayşe Hanım, Feyyaz Altınorak ve bağlantılı sokaklar

Yolçatı – Çeltik: Değerli Sokak ve çevresi

Çeltik: Aksaray Çıkmazı, Küçükçeltik, Nursel

Cumhuriyet: Bedesten, Berhan, Dr. Cemal Kozanoğlu, Hacı Mustafa Çağırır, Halim Uluşahin, Pınar, Ülkü ve yakın sokaklar

9 Aralık 2025 Salı – 00.00 / 01.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM bakımı

Fatih Çanta: Büyük Sanayi Caddesi

Sancaktepe: Kodaman Sokak

9 Aralık 2025 Salı – 09.00 / 17.00

Kesinti Nedenleri: SCADA-OSOS, dönüşüm ve havai hat bakımı
Etkilenen bölgeler:

Fener: Harman Pınar, İsmail Kamil Kılıç

Bekirli – Kurfallı – Fener: Geniş sokak kapsamı

Hürriyet – Kavaklı: Beykoz ve çevresi

Kadıköy: Hatboyu, Karpuzoğlu, Orman, Pınarlı, Çayırçimen ve yakın adresler

Sayalar – Çayırdere: Meydan, Uzunyol, Çeşmeli ve bağlantılı sokaklar

Yetkililer, çalışmaların enerji altyapısında modernizasyon sağlayacağını belirterek vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti. Kesinti saatlerinde elektrikli cihazların korunması ve mağduriyet yaşanmaması adına hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.