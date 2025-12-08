Silivri'de Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı
8-9 Aralık'ta altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesilecek.
Silivri’de elektrik şebekesinin yenilenmesi, otomasyon sistemlerinin devreye alınması ve bakım faaliyetleri için 8-9 Aralık 2025 tarihlerinde planlı kesintiler uygulanacak. Vatandaşların kesinti takvimine göre hazırlıklı olması istendi.
8 Aralık 2025 Pazartesi – 09.00 / 17.00
Kesinti Nedeni: SCADA-OSOS ve dönüşüm çalışmaları
Etkilenen bölgeler:
Alipaşa Mahallesi: Ahmediye, Bakkal, Dönemeç, Eskikahve, Gülen, Kumyolu, Macir Mahalle, Parseller Çıkmazı, Çayyolu
Mimar Sinan – Semizkumlar: Ayşe Hanım, Feyyaz Altınorak ve bağlantılı sokaklar
Yolçatı – Çeltik: Değerli Sokak ve çevresi
Çeltik: Aksaray Çıkmazı, Küçükçeltik, Nursel
Cumhuriyet: Bedesten, Berhan, Dr. Cemal Kozanoğlu, Hacı Mustafa Çağırır, Halim Uluşahin, Pınar, Ülkü ve yakın sokaklar
9 Aralık 2025 Salı – 00.00 / 01.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM bakımı
Fatih Çanta: Büyük Sanayi Caddesi
Sancaktepe: Kodaman Sokak
9 Aralık 2025 Salı – 09.00 / 17.00
Kesinti Nedenleri: SCADA-OSOS, dönüşüm ve havai hat bakımı
Etkilenen bölgeler:
Fener: Harman Pınar, İsmail Kamil Kılıç
Bekirli – Kurfallı – Fener: Geniş sokak kapsamı
Hürriyet – Kavaklı: Beykoz ve çevresi
Kadıköy: Hatboyu, Karpuzoğlu, Orman, Pınarlı, Çayırçimen ve yakın adresler
Sayalar – Çayırdere: Meydan, Uzunyol, Çeşmeli ve bağlantılı sokaklar
Yetkililer, çalışmaların enerji altyapısında modernizasyon sağlayacağını belirterek vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti. Kesinti saatlerinde elektrikli cihazların korunması ve mağduriyet yaşanmaması adına hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.