Silivri'de Planlı Elektrik Kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10-11 ve 12 Ekim 2024 tarihlerinde Silivri'nin bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirecek. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesinti detayları şöyle;



2024-10-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, YAPI, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / MİMAR SİNAN mah PARK sk bölgelerinde 10/10/2024 09:00:00 - 10/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-10 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK KILIÇLI mah pamuklar,okul,arslan,vatan,yiğit, sokak cumhuriyet caddesi bölgelerinde 10/10/2024 10:00:00 - 10/10/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

