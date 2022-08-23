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Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
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Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kameraya yansıdı.

Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
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Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kameraya yansıdı.

Silivri Kaymakamlığı girişinde polise bıçakla saldıran şahıs, vurularak etkisi hale getirilmiş, yaralı şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Şahsın vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen şahıs yerden kalkarak polise saldırmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise şahsı yerde kalması konusunda uyarıyor. Zanlı polise saldırmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getiriliyor.

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