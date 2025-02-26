Silivri'de Ramazan ayı öncesi marketlere denetim

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, devam eden denetimlerini Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, tüm zincir marketlerde son kullanma tarihleri, kasa ve reyon farkları ile hijyen koşullarını kapsamlı bir şekilde denetliyor. Yapılan denetimlerde, tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konuluyor.