Silivri'de Ramazan'ın İlk İftarı: Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna Düzenlendi

Silivri Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı pekiştirmek adına Eski Festival Alanı’nda iftar çadırı kurarak, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna özel bir program düzenledi. Yoğun katılımın olduğu iftar programında, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri de yer aldı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği programda, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhu vurgulandı.

Başkan Balcıoğlu: "Şehit ve Gazi Ailelerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

İftar programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, şehit aileleri ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Bu akşam Ramazan’ın bereketini ve birlikteliğini, en anlamlı şekilde, bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte yaşamaktan büyük onur duyuyorum."

"Silivri Belediyesi olarak, Ramazan boyunca 35 mahallemizde iftar sofralarımızı kuracağız. Ancak bugün burada sizlerle aynı sofrada bulunmak, bizim için her şeyden daha anlamlı. Çünkü bu sofrada, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlarımızın emanetleri var. Şehitlerimizin hakkını hiçbir söz, hiçbir vefa borcu tam anlamıyla ödeyemez. Bizlere düşen, onların mirasına sahip çıkmak, ailelerinin yanında olmak ve vatan sevgisini yeni nesillere anlatmaktır."

"Bizi biz yapan değerlerimize, bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza ve Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, dualarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kaymakam Tolga Toğan: "Bu Birlik ve Beraberlik Hiç Eksilmesin"

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, Ramazan’ın ilk gününde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün Ramazan ayının ilk günü ve biz belediyemiz vasıtasıyla kahraman gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu güzel iftar programını düzenleyen Silivri Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin en kıymetli değerleridir. Allah, vatanımızın birliğini ve beraberliğini daim kılsın, iftar sofralarımızı bereketlendirsin. Özgür ve bağımsız yaşamaya devam etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin."

Silivri Belediyesi tarafından organize edilen iftar programı, duaların edilmesiyle son buldu. Programa katılan şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen bu anlamlı buluşma için Silivri Belediyesi’ne teşekkür etti.