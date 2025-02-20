Silivri'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu
Silivri'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu: 370 Gram Pide 30 TL
Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatı Silivri’de netleşti. 370 gram pide, bu yıl 30 liradan satışa sunulacak.
Silivri’de fırıncılar, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğun mesaiye hazırlanıyor. İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. 2025 yılı Ramazan ayında Silivri’de 370 gram pide 30 TL’den satılacak.