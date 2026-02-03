Silivri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Silivri'de ramazan pidesinin satış fiyatları netleşti. İlçede fırınlarda uygulanacak pide gramajları ve fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı.

Silivri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu
Gramaj ve Fiyat Tarifesi Açıklandı

Belirlenen yeni tarifeye göre Silivri’de ramazan pidesi;

350 gram pide 45 TL,

250 gram pide ise 35 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ramazan Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide için Silivri’de fırınlar hazırlıklarını tamamlarken, açıklanan fiyatların Ramazan ayı boyunca geçerli olması bekleniyor. Vatandaşların iftar sofralarında önemli bir yere sahip olan ramazan pidesi, bu yıl da iki farklı gramaj seçeneğiyle tüketiciyle buluşacak.