Silivri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu
Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Silivri'de ramazan pidesinin satış fiyatları netleşti. İlçede fırınlarda uygulanacak pide gramajları ve fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı.
Gramaj ve Fiyat Tarifesi Açıklandı
Belirlenen yeni tarifeye göre Silivri’de ramazan pidesi;
350 gram pide 45 TL,
250 gram pide ise 35 TL fiyatla satışa sunulacak.
Ramazan Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı
Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide için Silivri’de fırınlar hazırlıklarını tamamlarken, açıklanan fiyatların Ramazan ayı boyunca geçerli olması bekleniyor. Vatandaşların iftar sofralarında önemli bir yere sahip olan ramazan pidesi, bu yıl da iki farklı gramaj seçeneğiyle tüketiciyle buluşacak.