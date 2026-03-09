Silivri'de Ramazan Şenliği Dayanışmaya Dönüştü

Silivri’de Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Silivri Kadın Girişimciler Derneği tarafından düzenlenen 1’inci Geleneksel Ramazan Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu da katılarak etkinliğe destek verdi.

Silivri Sahili’nde düzenlenen organizasyonda, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan birçok etkinlik vatandaşlarla buluştu. Program kapsamında Hacivat–Karagöz gösterileri, fasıl müzikleri, çocuklara yönelik boyama etkinlikleri ve Ramazan’a özgü lezzetlerin sunulduğu stantlar büyük ilgi gördü. Aileler ve çocuklar için hazırlanan etkinlikler, Ramazan akşamına renk kattı.

Şenliğin en dikkat çeken yönlerinden biri ise sosyal dayanışma amacı taşıması oldu. Etkinlikten elde edilen tüm gelirlerin, DMD hastalığı ile mücadele eden Berat Özdemir ve Mustafa Özmert’in tedavi kampanyalarına destek olmak amacıyla kullanılacağı açıklandı.

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, organizasyonun toplumsal dayanışma açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dayanışmanın ve iyiliğin en güzel örneklerinden birine vesile olan bu kıymetli organizasyonu hayata geçiren başta Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sayın Öznur Kırkıcı olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”