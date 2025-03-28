Silivri'de Resmi Bayramlaşma Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Silivri’de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Silivri Kaymakamlığı ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleşti. Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas, MHP İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, BBP İlçe Başkanı Resul Aslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Örgütü, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine tepki olarak bu yılki resmi bayramlaşma törenine katılmadı.

Kaymakam Toğan’dan Birlik Mesajı

Törende konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ramazan ayı boyunca dayanışma, yardımlaşma ve empati duygularını derinden yaşadık. Bayramlar, küskünlüklerin sona erdiği, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği özel günlerdir. İlçemizin huzur içinde bir Ramazan geçirdiğine inanıyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Başkan Balcıoğlu: “Silivri’nin Huzur İklimini Hep Birlikte Kurduk”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da törende yaptığı konuşmada Ramazan ayında ilçe genelinde düzenlenen iftar programlarına ve toplumun her kesimiyle kurulan gönül bağlarına değindi.

“Her mahallede kurulan iftar sofralarında sadece yemek değil, sevgi ve dayanışma da paylaştık. Silivri, farklı inanç ve görüşlerin barış içinde yaşadığı bir Türkiye mozaiğidir. Bu huzur ortamı, Silivri’deki tüm kurumların ve vatandaşlarımızın ortak başarısıdır,” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından tebrikler kabul edildi ve bayramlaşma programı samimi bir atmosferde sona erdi.

