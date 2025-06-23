Silivri'de Riskli Binalar Bir Bir Yıkılıyor

Depreme Dirençli Silivri İçin Bir Yıkım Daha

Silivri Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Olası depremlere karşı ilçeyi daha güvenli hale getirme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllar boyunca vergi dairesi personeline hizmet veren lojman binası kontrollü bir şekilde yıkıldı.

1999 Öncesi Binalar Mercek Altında

Belediye ekipleri, özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen ve deprem riski taşıyan yapıların tespiti, değerlendirilmesi ve dönüşümünü kapsayan süreci aralıksız sürdürüyor. Kullanım ömrünü tamamlamış binaların yenilenmesiyle, halkın can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Balcıoğlu: "Güvenli ve Yaşanabilir Alanlar Oluşturuyoruz"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yıkım çalışması sonrası yaptığı açıklamada, “Silivri’yi depreme karşı dirençli bir kent haline getirme kararlılığımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eski vergi dairesi lojman binasının yıkımını güvenli bir şekilde tamamladık. Amacımız, vatandaşlarımız için sağlam ve yaşanabilir alanlar oluşturmak” dedi.



Vatandaşa Çağrı: Belediyeye Başvurun

Başkan Balcıoğlu, özellikle riskli yapılarda ikamet eden vatandaşlara seslenerek, “Zemin etüdünden proje desteğine kadar her aşamada yanınızda olmaya hazırız. Belediyemize başvurun, birlikte güvenli bir gelecek inşa edelim” çağrısında bulundu.

Silivri Belediyesi’nden Depreme Karşı Kararlı Adımlar

Kentsel dönüşümde örnek projelere imza atmayı sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yapı güvenliğini artırarak, modern şehircilik anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.