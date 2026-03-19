Silivri'de rüzgâr etkisini artırıyor, sıcaklık düşük seyrediyor

Rüzgâr 39 km/s hıza ulaşacak

Meteorolojik verilere göre ilçede bulutlu ve rüzgârlı hava hakim. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 10 derece, en düşük sıcaklığın ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Özellikle kuzey yönlü rüzgârın saatte 39 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın daha da düşmesine neden oluyor.

Yağış ihtimali düşük, ancak hafta sonu değişiyor

Bugün için #yağış ihtimali düşük seviyede seyretse de, cuma gününden itibaren yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Cuma günü yağış ihtimali yüzde 90’ların üzerine çıkarken, hafta sonu boyunca aralıklarla yağmur geçişleri görülecek.

Hava kalitesi orta seviyede

Silivri’de #hava kalitesi endeksi 79 olarak ölçülürken, bu değer “orta” seviyeye işaret ediyor. Özellikle hassas grupların uzun süreli dış ortam aktivitelerinde dikkatli olması öneriliyor. Ayrıca polen seviyesinde ağaç polenlerinin yüksek olduğu gözlemleniyor.

Uzmanlardan uyarı: Rüzgâra dikkat

Yetkililer, rüzgârın gün içinde etkisini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşların özellikle açık alanlarda tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor. #silivri