Silivri'de saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacak

23 Ekim 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce -YENİ mah MEHMET SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah ÇUKUR sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ- YENİ mah Erkin BALABAN CADDESİ bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BEYAZIT, BORA, BUCAK, BURAK, DAMLA, DİKKAYA, EBRU ELA, EGE, ELMASAĞA, EYLEM, FETHİ ALTINTAŞ, GURBET, HALKEVİ, HASESKİ, HİRA, KADER, KADRİ TEZEL, KAYA, KERVAN, KORKMAZ ÇIKMAZI, KORKUT, KÖSTEMİR, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NİL, NİLAY, ORUÇGAZİ, OZAN, PIRILTI, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SEDAT AKINCI, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, TÜTEN, YASİN, YAY, YETKİN, YILDIRAN, ZAFER KIZILTAN, ÇAĞLAYAN, ÇİĞ, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN, ŞARKI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah MERKEZ CAMİİ, MİNARE, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 23/10/2023 13:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.