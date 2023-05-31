Silivri'de saatlerce sürecek elektrik kesintisi!

BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle

Silivri'de saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 31/05/2023 09:00:00 - 31/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 31/05/2023 09:00:00 - 31/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AHMET GÜRSOY, DEHA, GÜLŞAH, KAMURAN, KARANFİL, KÜÇÜK, NURULLAH BALDÖKTÜ, SELİN, SÜLÜKLÜÇEŞME, SÜMBÜL, VARNALI, ÇİFTÇİ, ŞERİFE BALDÖKTÜ, ŞİRİN sk bölgelerinde 31/05/2023 09:00:00 - 31/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER sk bölgelerinde 31/05/2023 09:00:00 - 31/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ KALFA, DERİN, DUYGU, TUNÇ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 31/05/2023 09:00:00 - 31/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AKDİYEN, DENİZEVLER, ERDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, NECATİ KALFA, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, SALI, SAMANYOLU, SERDAROĞLU, TERAKKİ, YAYLA, ÖZBEK sk bölgelerinde 31/05/2023 09:00:00 - 31/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah EREN YILDIRIM, MÜJDAT GÜRSU, YETER, ÇELEBİ sk bölgelerinde 31/05/2023 13:00:00 - 31/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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