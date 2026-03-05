Silivri'de Sağlık Yatırımı Büyüyor: Selimpaşa'ya 650 Yataklı Dev Hastane Müjdesi

Silivri’de birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Nermin Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açılırken, programda yapılan konuşmalarda Silivri’nin sağlık altyapısını güçlendirecek yeni projelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar da paylaşıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Güçlü Vurgu

Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Sağlık yatırımlarında en önemli başlığın koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Güner, bu nedenle aile sağlığı merkezlerine özel önem verildiğini ifade etti. İstanbul genelinde açılan yeni merkezlerle birlikte 1114’üncü Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete alındığını belirten Güner, Silivri’de son dönemde açılan yeni merkezlerle sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale geldiğini söyledi.

Selimpaşa’ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Programda Silivri için önemli bir sağlık yatırımının müjdesi de verildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, Selimpaşa’da yapılması planlanan 650 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yatırım programına alındığını açıkladı. Hastanenin ilerleyen süreçte 1000 yatak kapasitesine çıkarılabilecek şekilde planlandığını ifade eden Güner, projenin Silivri ve çevre ilçeler için büyük bir sağlık merkezi olacağını dile getirdi.

“Silivri Sağlıkta Daha Güçlü Bir Merkez Olacak”

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise Türkiye’de sağlık alanında son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Silivri’nin hayırsever desteği konusunda İstanbul’daki örnek ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Vali Gül, yapılan sağlık yatırımlarının ilçenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gül, Selimpaşa’da planlanan büyük hastanenin Silivri’nin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Bundan birkaç yıl önce Silivri’de 1000 yatak kapasitesine ulaşabilecek bir hastane yapılacağını söyleseler pek çok kişi inanmazdı. Ama bugün sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Hayırseverlere Teşekkür

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören de Silivri’de sağlık yatırımlarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Selimpaşa’da planlanan hastanenin ilçe için uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından hayırsever Metin Zafer’e plaket takdim edildi ve kurdele kesimiyle Nermin Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi resmen hizmete açıldı.

