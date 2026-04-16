Silivri'de sağlık yatırımı hizmete alındı

Silivri’de sağlık sanayi alanında önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. SEM Biotech Vakumlu Steril Kan Tüpü Üretim Tesisi, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete alındı. Açılış, kamu ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.



PROTOKOL VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Açılış törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Daire Başkanı Bilal Şahin Okan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Silivri Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik, İKMİB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve ZUCDER Başkanı Burak Önder katıldı.



SİLİVRİ’YE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK

Yüksek teknoloji altyapısıyla dikkat çeken tesisin, sağlık sektörüne yönelik üretim kapasitesiyle hem bölge ekonomisine hem de yerli üretim gücüne katkı sağlaması bekleniyor. Yatırımın, Silivri’nin sanayi vizyonunu güçlendiren önemli adımlardan biri olduğu değerlendiriliyor.



BAŞKAN BALCIOĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı değerlendirmede, “Sem Plastik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu’nu ilçemize kazandırdıkları bu önemli yatırım için tebrik ediyor, tesisin Silivri’mize, ülkemize ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.



