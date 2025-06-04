Silivri'de Sahil Temizliği Yazla Birlikte Hız Kazandı

Kıyılarda biriken atıklar tek tek toplandı

Yaz sezonunun gelişiyle birlikte Silivri sahilinde temizlik seferberliği başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri, Silivri Belediyesi ile koordineli şekilde kıyı şeridinde biriken atıkları topladı. Özellikle deniz dalgalarının taşıdığı ve insan kaynaklı olduğu değerlendirilen plastik, cam, metal gibi atıklar ekipler tarafından titizlikle temizlendi.

Temizlik sezon boyunca sürecek

Sahil hattının temiz ve sağlıklı kalması için çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını isterken, atıkların rastgele bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Hem deniz hem kıyı temizliğini kapsayan çalışmaların yaz boyunca sürdürüleceği kaydedildi.

Çevre duyarlılığı çağrısı

Silivri sahilini kullanan vatandaşların çevre temizliğine katkı sunmalarının önemine dikkat çeken ekipler, temizlik çalışmalarının etkili olabilmesi için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.