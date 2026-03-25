Silivri'de sahipsiz hayvanlar için ortak masa

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıya katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sahipsiz hayvanlar için ortak çözüm vurgusu yaptı.

AFAD İl Merkezi’nde kritik toplantı

Avrupa Yakası ilçe belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Sahipsiz Hayvanlar Değerlendirme Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında AFAD İl Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.

Ortak çözüm önerileri ele alındı

Değerlendirme toplantısında, sahipsiz hayvanların bakım, barınma, sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin yürütülen uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. İlçelerde yaşanan sorunlara yönelik çözüm başlıkları da görüşülürken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Balcıoğlu, sürecin ortak akıl, iş birliği ve sürdürülebilir planlama anlayışıyla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Balcıoğlu: Kararlılıkla devam edeceğiz

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’ün başkanlığında düzenlenen Sahipsiz Hayvanlar konulu toplantıya katılım sağladık. Hem ilçemizdeki hem de İstanbul genelindeki can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak, toplum sağlığını korumak ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına ortak akıl ile hareket ediyoruz. Sokakta yaşayan dostlarımızın güvenliği ve refahı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.