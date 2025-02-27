Silivri'de Şair ve Halk Ozanı Yaşar Gören konseri düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Önder Yılmaz Sahnesi’nde düzenlenen Şair ve Halk Ozanı Yaşar Gören konserine katıldı.

Silivri Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şair ve Halk Ozanı Yaşar Gören’i müzikseverlerle buluşturdu. Konsere Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılarak vatandaşlarla birlikte türküleri dinledi. Konser hakkında konuşan Başkan Bağcıoğlu, "Halk ozanlarımız, geçmişten bugüne halkın sesi olmuş, duygularımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirmiştir. Biz de Silivri Belediyesi olarak, bu mirası yaşatmaya, halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel geceyi bizlere yaşatan Şair ve Halk Ozanı Yaşar Gören’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.