Silivri'de Sakal-ı Şerif ziyareti başlıyor

Piri Mehmet Paşa Camii’nde ilk ziyaret

Silivri’de Ramazan ayının manevi iklimi, bu yıl da Sakal-ı Şerif ziyaretiyle taçlanacak. İslam dünyası için büyük bir manevi değer taşıyan Sakal-ı Şerif, 16 Mart 2026 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Piri Mehmet Paşa Camii’nde ziyarete açılacak.

Tarihi kimliği ve manevi atmosferiyle Silivri’nin önemli ibadet mekânları arasında yer alan Piri Mehmet Paşa Camii’nde gerçekleştirilecek ziyaretin, vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Arefe gecesi ikinci program Ali’ye Can Camii’nde

Manevi program bununla da sınırlı kalmayacak. Arefe günü gecesinde, Abdullah Ali’ye Can Camii’nde de cemaat bir araya gelecek. Teravih namazının ardından hatim duası yapılacak, ardından Sakal-ı Şerif bir kez daha ziyarete sunulacak.

Böylece Silivri’de Ramazan’ın son günlerinde manevi buluşmalar iki ayrı camide devam edecek.

Kadir Gecesi’nde camilerde özel programlar var

Öte yandan Kadir Gecesi dolayısıyla Silivri genelindeki camilerde de özel programlar düzenlenecek. Vatandaşlar, gece boyunca gerçekleştirilecek ibadet, dua ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle Ramazan’ın en kıymetli gecelerinden birini idrak edecek.