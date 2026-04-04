Silivri'de sanat gecesine yoğun ilgi

Silivri Final Okulları’nın düzenlediği Sanat Gecesi etkinliği, Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğretmenler ile öğrencilerin sahnelediği performanslar, salonu dolduran davetlilerden tam not aldı.

Sahnedeki performanslar alkış aldı

Gecede müzikten sahne gösterilerine kadar birçok performans izleyiciyle buluştu. Öğrencilerin yeteneklerini sergilediği etkinlikte, öğretmenlerin de katkısıyla hazırlanan program sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar, sahnedeki disiplinli hazırlık ve güçlü sunum nedeniyle organizasyonu takdir etti.

Bora Balcıoğlu da programa katıldı

Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Balcıoğlu, Silivri Final Okulları’nın düzenlediği geleneksel sanat gecesinde öğrencilerin sahne performanslarıyla gurur verdiğini ifade etti.

Balcıoğlu açıklamasında, “Silivri Final Okulları’nın düzenlediği Geleneksel Sanat Gecesi’ne katıldık. Sahnede sergiledikleri performanslarla bizlere gurur yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyor, Silivri Final Okulları Kurucusu ve geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcımız Elif Bilici’ye emekleri için teşekkür ediyorum. Silivri’de sanatın ve kültürün her geçen gün daha da güçlendiğini görmek bizlere umut veriyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu alandaki başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Sanat ve kültüre vurgu

Etkinlik, Silivri’de eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıyla değil, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarıyla da öne çıktığını bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin sahnedeki özgüveni ve ortaya koyduğu performanslar, geceye damga vurdu.