Silivri'de Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtımı Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtım Töreni, 14 Ekim 2025 tarihinde Seymen Mahallesi Spor Sahası’nda yapıldı. Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Yağlı Tohumlar Kooperatifi Trakya Birlik Başkanı Turgay Sakarya, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Gençay, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Balcıoğlu: “Silivri, İstanbul’un En Büyük Çiftçisi”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımsal kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğini vurguladı.

“Silivri Belediyesi bugün İstanbul’un en büyük çiftçisidir. 4.000 dönüm arazimizde ekim yapıyoruz. 1.600 dönümden elde ettiğimiz buğdayı una, 1.200 dönümden elde ettiğimiz ayçiçeğini yağa dönüştürüp 15.000 hanemize ulaştırıyoruz. Üretiyor, milletin hakkını yine millete teslim ediyoruz,” dedi.

Başkan Balcıoğlu, bu yıl 1.250 üreticiye toplam 250 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtılacağını belirtti. İlk etapta Seymen, Yolçatı, Çeltik, Büyükkılıçlı, Fener ve Küçükkılıçlı mahallelerinden 200 üreticiye 40 ton maden cinsi ekmeklik buğday tohumu teslim edildiğini açıkladı.

“Sertifikalı tohum verim ve kalite demektir. Bu destekle 12.500 dönüm arazide buğday filizlenecek. Silivri’nin tarlalarında bereketin sembolü yeniden yeşerecek,” ifadelerini kullandı.

Atalık: “Buğday, Medeniyetin Kahramanıdır”

İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ise konuşmasında buğdayın insanlık tarihindeki önemine değindi:

“Buğday sıradan bir tahıl değil, medeniyetin ortaya çıkmasını sağlayan bir kahramandır. Sizler bu kahramanın gerçek sahiplerisiniz. Ektiğiniz her tohum, geleceğe atılmış bir umuttur. Bu dağıtım, Silivri’nin bereketine ve dayanışmasına yapılan bir yatırımdır.”

Üreticilerden Teşekkür

Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Gençay, yapılan tarımsal desteklerin çiftçiye nefes aldırdığını vurgulayarak Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür etti. “Bu destekler sayesinde üreticimiz yeniden umut buluyor,” dedi.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve Trakya Birlik Başkanı Turgay Sakarya da yaptıkları konuşmalarda, belediyelerin tarıma verdiği desteklerin kırsal kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini ifade ettiler.

Bereketli Topraklarda Umut Yeşeriyor

Tören, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve temsili tohum dağıtımıyla sona erdi. Katılımcılara Seymen Mahallesi kadınları tarafından hazırlanan geleneksel kabak tatlısı ikram edildi.

Silivri Belediyesi’nin “topraktan sofraya bereket” anlayışıyla yürüttüğü tarımsal destek projeleri, üreticinin yanında olmayı sürdürüyor.