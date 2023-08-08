Silivri’de Şeyh Şamil büstü ve parkı hizmete açıldı

Silivri Belediyesi hem ilçeye yeni parklar kazandırmaya hem de Türk-İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinin adını Silivri’de yaşatmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve Dağıstanlılar Derneğinin büst desteği ile daha anlamlı hale gelen Şeyh Şamil Büstü ve Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Rusya Federasyonu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nden ve Türkiye’deki Dağıstanlı STK’lardan önemli temsilciler katıldı.

Açılış sonrası saat 21.00’da Silivri Sahili Festival Alanında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Silivri Belediyesi, Dağıstanlılar Derneği ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliği ile Dağıstan Kartalları Devlet Halk Dansları Topluluğu Gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren muhteşem gösteriye Silivrililer yoğun ilgi gösterdi.

YILMAZ: “SELAM OLSUN TÜRK’ÜN BÜTÜN KAHRAMANLARINA!”

Şeyh Şamil Büstü ve Parkının açılış töreninde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Şair Resul Gamzatov’un, ‘Birçok ülkeyi dolaştığım zaman yorgun bir şekilde dönerken, Dağıstan eğilerek sordu bana: Uzak bir ülkeye aşık oldun mu? Dağa tırmandım ve o yükseklikten, derinden bir iç çekerek cevap verdim Dağıstan’a: Ben çok yer gördüm ama sen hâlâ en sevilensin dünyada.’ diyerek tanımladığı Dağıstan’dan buraya, şehrimiz Silivri’ye teşrif etmiş çok değerli konuklarımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Tarih boyunca çeşitli kavimlerin geçiş yolu üzerinde bulunması ve taşıdığı jeostratejik konumundan dolayı Asya’yı Avrupa’ya, Ortadoğu’yu Rusya’ya bağlayan tek yol üzerinde bulunması, Kafkasya’yı ve Kafkasya özelinde Dağıstan’ı çok önemli noktaya taşımaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki Dağıstan, Kafkasya coğrafyasında 19. yüzyılda yaşananlar sonucunda hem Türk tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından unutulmaya yüz tutmuş bir bölge olmuştur. Dağıstan; yetiştirdiği yüzlerce âlim, inşa ettiği yüzlerce ilim yuvası ile dünya ilmine çok büyük katkılar sunmuştur. 1075 yılında Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Dağıstan’ın Rutulsk bölgesi Tsahur köyünde yaptırılan Tsahur Medresesinin, Avrupa’daki ilk üniversite sayılan İtalya’daki Bologna Ünivesitesinden 13 yıl önce ilim dünyasına hizmet etmeye başladığı, yakın bir zamana kadar maalesef ülkemizde ve dünyada bilinmiyordu. Dağıstan hem nüfus bakımından hem de coğrafi alan bakımından Kuzey Kafkasya’nın en önemli bölgelerinden biri olmanın yanında hem Türk tarihi hem Dünya Türklüğü hem de Türkiye için çok önemli bir ülkedir. Ülkemiz Türkiye ile Rusya Federasyonu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin Devletler Hukukuna uygun bir anlayışla geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi gerektiğine inanmaktayım. Tarihi ve kültürel bağlarımız olan kardeş topluluklarla iş birliği yapılarak ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkıda bulunulmasını çok değerli görüyorum. Bu bakımdan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimine yönelik kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi faaliyetlerinin yürütülmesi yoluyla Türk dili konuşan halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmek, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak, yeni nesillere aktarmak, Türk kültürüne, Türk sanatına ve Türk edebiyatına katkı sunan şahsiyetler ile Türk tarihine mâl olmuş kahramanların adına anma etkinlikleri düzenlemek ve onların adlarını yaşatmak için mekânlar, parklar açmak, anıtlar yapmak tarihi bir sorumluluktur. İşte bugün burada açılışını yaptığımız Şeyh Şamil Parkı ve Büstü, bu anlayışın bir tezahürüdür. Değerli konuklar, Şeyh Şamil’i size anlatmaya ne bilgim ne de gücüm yeter. ‘Şamil, Kafkas dağının Hürriyet güneşidir. Şamil, Atatürk'ün öz be öz gardaşıdır. Şamil’i bilmeyenler Ata’sını ne bilir’ diyor şair. Nasıl ki Anadolu Türk tarihine; Osman’ları, Fatih’leri, Yavuz’ları, Süleyman’ları, Atatürk’leri yetiştirmiş, bahşetmiş ve kaydetmiş ise Kafkaslar da Dağıstan da Şeyh Şamil’leri, İmam Gazi Muhammed’leri, İmam Hamzat’ları yetiştirmiş, bahşetmiş ve kaydetmiştir. Selam olsun onlara ve Türk’ün bütün kahramanlarına! Bu duygu ve düşüncelerle; bugün bizlerle birlikte olarak şehrimizi onurlandıran Rusya Federasyonu Duma Milletvekillerine, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Milletvekillerine, Rusya Federasyonu Başkonsolos Vekiline, Dağıstan Eğitim ve Kültür Derneğinin değerli mensuplarına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

ÖZ: “SAYGIDEĞER BAŞKANIMIZ VOLKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Dağıstanlılar Derneği Başkanvekili ve Proje Koordinatörü Yaşar Öz, “Bu parka Şeyh Şamil ismini koyduğu için ve Şeyh Şamil’in büstünü koyma imkânı sunduğu için saygıdeğer Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Bu büst buraya önünde tapınmak için değil; İmam Şamil’in günümüz ve gelecekteki gençlere tanıtılması, İslam ve Türklük için gösterdiği mücadelenin anlaşılması için konuldu. Ankara’da ve İstanbul’da böyle büstler yapmaya devam edeceğiz. Projenin yapımında emeği olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BÖLÜK: “SİLİVRİ ULUSLARARASI ANLAMDA MARKA BİR DEĞER HALİNE GELDİ”

Yaşar Öz’ün ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, “Cumhur İttifakı olarak hep birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Silivri gibi denizin ve yeşilin bu kadar bir arada olduğu yerde sürekli park açmak çok kıymetli bir iş. Bu nedenle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Silivri artık sadece kendi içinde değil uluslararası anlamda da ayrı bir marka değeri haline geldi. Bunun için teşekkür ediyorum. Her birinize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum.” diye konuştu.

UMAHANOV: “TÜRK İSLAM TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Rusya Federasyonu Duma Milletvekili Saygidpaşa Umahanov, “Bizim tarihimizde İmam Şeyh Şamil’in önemi çok büyüktür. Biz bununla gurur duyuyoruz. Onu burada yaşattığınız için çok mutluyuz, çok memnunuz. İmam Şeyh Şamil, Türk İslam tarihi için de çok önemli bir şahsiyettir. Bu proje Türk ve İslam tarihi için çok iyi düşünülmüş bir projedir. Belediye Başkanımıza bu imkânları bize verdiği için çok teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından toplu kurdele kesimi yapıldı. Tören günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.