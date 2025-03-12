Silivri'de Şifa Parkı'nda çalışmalar hızla sürüyor

İstanbul Silivri’de yapımına başlanan Şifa Parkı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 5 bin 100 metrekarelik alanda inşa edilen parkta spor sahaları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, kafe ve refleksoloji parkuru gibi birçok sosyal donatı yer alacak.

Silivri Yeni Mahalle’de yapımına başlanan Şifa Parkı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 5 bin 100 metrekarelik alanda inşa edilen parkta spor sahaları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, kafe ve refleksoloji parkuru gibi her yaş grubuna hitap eden modern donatılar yer alacak. Parkta mahalle sakinlerinin spor yapabileceği çok amaçlı bir spor sahası inşa ediliyor. Spor sahasının yanında yer alacak üç kademeli amfi, etkinlikler için izleme ve dinlenme alanı olarak kullanılacak. Park içerisinde farklı yaş grupları için çocuk oyun ve sokak oyun alanları oluşturulacak. Çocuklar için güvenli ve modern oyun grupları yerleştirilecek. Ayrıca açık alan spor aletleri sayesinde yetişkinlere de spor imkânı sunulacak.

Refleksoloji parkuru ile zihinsel ve fiziksel rahatlama

Projenin öne çıkan bölümlerinden refleksoloji parkuru, vatandaşlara hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama imkânı sunacak. Farklı dokulardan oluşan yürüyüş yolları sayesinde vatandaşlar, streslerini azaltırken kaslarını da rahatlatacak. Refleksoloji parkurundaki özel taşlar ve doğal yüzeyler yürüyüş sırasında ayak tabanındaki sinir uçlarının uyarılması, vücudun farklı noktalarına olumlu etkiler sağlayacak.

Sosyal alanlar ve kafe

Şifa Parkı’nda vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği dinlenme alanları da yer alacak. Parkın farklı noktalarına çatılı masalar, pergolalar ve oturma grupları yerleştirilerek konforlu bir ortam sağlanacak. Park içerisinde yer alacak kafe, mahalle sakinlerinin hem dinlenebileceği hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Kafe, parkın doğal dokusuyla uyumlu olarak tasarlanırken, aromatik bitki bahçesinde yetiştirilen bitkilerden elde edilecek doğal bitki çayları da vatandaşların beğenisine sunulacak.

Peyzaj ve altyapı çalışmaları

Bahar aylarında hizmete açılması beklenen parkta ağaç ve çalı dikim çalışmaları tamamlandı. Yürüyüş yolları ve spor alanlarının çevre düzenlemesi devam ederken çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları sürüyor. Aydınlatma sistemleri ve güvenli parklar projesi kapsamında takılacak güvenlik kameralarının kurulumu için de hazırlıklar yapılıyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşların modern ve konforlu sosyal alanlara kavuşması için yürütülen projelerden biri olan Şifa Parkı’nın ilçeye değer katacağını belirtti. Balcıoğlu, "Şifa Parkı, mahalle sakinlerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir yaşam alanı olacak. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir alan hazırlıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, hemşehrilerimize yakışır bir parkı hizmete sunmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.