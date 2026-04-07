Silivri'de Sıfır Atık Bilinci: Öğrenciler Afişle Yarıştı

Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik dikkat çeken bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. 2026 yılı “Uluslararası Sıfır Atık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen uygulama ile öğrenciler aktif şekilde sürece dahil edildi.

Farkındalık Çalışmalarıyla Bilinç Artırıldı

Okul yönetimi tarafından yürütülen etkinlik kapsamında, sıfır atık temalı farkındalık materyalleri yayımlanarak öğrenciler başta olmak üzere tüm paydaşlarda çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün bilinirliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, okul genelinde geniş katılım gördü.

Öğrenciler Seçti, Okulun Afişi Belirlendi

Etkinlikler kapsamında alanlar arası afiş yarışması düzenlendi. Öğrenciler, hazırlanan afişler arasından beğendikleri çalışmayı oylayarak okulun resmi sıfır atık afişini belirledi. Katılımcı süreç sayesinde öğrencilerin hem çevre konusundaki duyarlılıklarının artırılması hem de kalıcı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilirken, çevre bilinci oluşturmaya yönelik çalışmaların yıl boyunca sürdürüleceği vurgulandı.