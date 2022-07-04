Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Olay, gece saatlerinde Silivri Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sözle başlayan kavgada silahlar çekildi. 4’ü ağır 10 kişinin yaralandığı olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri devlet Hastanesinde devam ediyor.

Polis, Silivri Devlet Hastanesin önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.