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Silivri'de silahlı kavga

Silivri'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bir kişi kafasına aldığı taş darbesiyle yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de silahlı kavga
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Silivri’de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bir kişi kafasına aldığı taş darbesiyle yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Kadıköy mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere mahalle sakini Güray T. ile köyde misafir olduğu öğrenilen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma büyüyerek karşılıklı yumruklaşmaya dönüştü. Silahların çekilerek patladığı arbedede Güray T. başına aldığı taş darbesiyle yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken ihbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görgü şahitleri ve Kent Güvenlik Kayıt Sistemi kameralarından olay yerinen kaçan şahısların kimliğini belirlerken yakalanmaları için çalışma başlattı.

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Silivri’de yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

İHA
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