'Silivri'de Şoför Esnafına Anlamlı Ziyaret'

Silivri’de toplu taşıma hizmetinin omurgasını oluşturan servis şoförlerine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü vesilesiyle Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, servisçi esnafının hem şehir içi ulaşımda hem de öğrencilerin güvenli taşınmasında kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

“Şoförlerimiz, kentimizin görünmez kahramanlarıdır”

Balcıoğlu, ziyarette yaptığı değerlendirmede şoför esnafının her gün binlerce vatandaşın güvenle yolculuk yapmasını sağlayan görünmez kahramanlar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçen, ilçemizin güvenli ulaşımını sağlayan tüm şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyorum. SİSED Başkanı Cihan Tuncel ve değerli yönetiminin misafirperverliği için teşekkür ederim.”

Dayanışma vurgusu

Ziyarette servisçi esnafının sorunları, talepleri ve Silivri’de ulaşım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler de ele alındı. Balcıoğlu, belediye olarak şoför esnafıyla iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti.