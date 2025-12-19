Silivri'de Soğuk Ama Açık Bir Gün: Hava 14 Dereceye Kadar Yükselecek
Silivri'de bugün parçalı bulutlu hava etkili. Sıcaklık gün içinde 14 dereceye çıkarken, gece saatlerinde 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Sabah Saatlerinde Serinlik Hakim
Silivri’de sabah saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık 7 derece olarak ölçülürken, hava genel olarak açık ve kuru seyretti. Rüzgâr kuzey yönlü, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla hafif esinti şeklinde etkisini sürdürüyor.
Gün İçinde Parçalı Bulutlu Hava
Meteorolojik verilere göre gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 12–13 derece bandına yükselirken, en yüksek sıcaklığın 14 dereceye ulaşması öngörülüyor. Yağış ihtimali gün genelinde yüzde 1–6 aralığında seyrediyor.
Hava Kalitesi Hassas Gruplar İçin Riskli
Silivri’de hava kalitesi endeksi (AQI) 131 olarak ölçüldü. Bu değer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için “sağlıksız” seviyede değerlendiriliyor. Uzmanlar, hassas grupların açık havada uzun süre kalmamasını öneriyor.
Nem Yüksek, Hava Kuru
Nem oranı yüzde 92 seviyelerinde ölçülürken, çiy noktası 7 derece olarak kaydedildi. Basınç değeri ise 1028,5 mb seviyesinde olup düşüş eğilimi gösteriyor. Görüş mesafesi 8 kilometre ile iyi seviyede.
Hafta Sonu Yağış Sinyali
Tahminlere göre cumartesi günü parçalı bulutlu hava devam edecek. Pazar gününden itibaren ise yağmur ihtimali artıyor. Yeni haftayla birlikte Silivri’de aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.
Gün Doğumu ve Batımı
Gün doğumu 08.27, gün batımı ise 17.40 olarak gerçekleşecek. Bugün yeni ay evresi yaşanırken, ay 08.12’de doğup 16.47’de batacak.