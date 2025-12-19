Silivri'de Soğuk Ama Açık Bir Gün: Hava 14 Dereceye Kadar Yükselecek

Sabah Saatlerinde Serinlik Hakim

Silivri’de sabah saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık 7 derece olarak ölçülürken, hava genel olarak açık ve kuru seyretti. Rüzgâr kuzey yönlü, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla hafif esinti şeklinde etkisini sürdürüyor.

Gün İçinde Parçalı Bulutlu Hava

Meteorolojik verilere göre gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 12–13 derece bandına yükselirken, en yüksek sıcaklığın 14 dereceye ulaşması öngörülüyor. Yağış ihtimali gün genelinde yüzde 1–6 aralığında seyrediyor.

Hava Kalitesi Hassas Gruplar İçin Riskli

Silivri’de hava kalitesi endeksi (AQI) 131 olarak ölçüldü. Bu değer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için “sağlıksız” seviyede değerlendiriliyor. Uzmanlar, hassas grupların açık havada uzun süre kalmamasını öneriyor.

Nem Yüksek, Hava Kuru

Nem oranı yüzde 92 seviyelerinde ölçülürken, çiy noktası 7 derece olarak kaydedildi. Basınç değeri ise 1028,5 mb seviyesinde olup düşüş eğilimi gösteriyor. Görüş mesafesi 8 kilometre ile iyi seviyede.

Hafta Sonu Yağış Sinyali

Tahminlere göre cumartesi günü parçalı bulutlu hava devam edecek. Pazar gününden itibaren ise yağmur ihtimali artıyor. Yeni haftayla birlikte Silivri’de aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

Gün Doğumu ve Batımı

Gün doğumu 08.27, gün batımı ise 17.40 olarak gerçekleşecek. Bugün yeni ay evresi yaşanırken, ay 08.12’de doğup 16.47’de batacak.