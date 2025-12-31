Silivri'de Soğuk ve Kuru Hava Etkisini Artırdı

Sabah Ayazı Dikkat Çekti

31 Aralık sabahı Silivri’de hava çoğunlukla bulutlu seyrederken, sıcaklık 2 derece olarak kaydedildi. Hissedilen sıcaklığın -3 dereceye kadar düşmesi, özellikle sabah erken saatlerde ayazı daha belirgin hale getirdi.

Rüzgâr ve Basınç Yükseliyor

Kuzeyli yönlerden esen rüzgârın hızı saatte yaklaşık 20 kilometreye ulaştı. Atmosfer basıncı 1012,6 mb seviyesinde ölçülürken, basıncın yükselme eğiliminde olduğu bildirildi. Görüş mesafesi ise 16 kilometre ile oldukça iyi seviyede.

Yağış Beklentisi Düşük

Gün içerisinde yağış ihtimali yüzde 1 seviyelerinde kalırken, hava genel olarak kuru olacak. Çiy noktası -5 derece olarak ölçüldü. Nem oranı yüzde 63 seviyesinde seyrederken, UV indeksi gün boyunca düşük kalacak.

Gün İçinde Sıcaklık Artacak

Öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 4–6 derece, gece saatlerinde ise -3 ila -1 derece arasında olması öngörülüyor.

Hava Kalitesi Orta Seviyede

Silivri’de hava kalitesi endeksi (AQI) 51 ile “orta” seviyede ölçüldü. Polen yoğunluğu bulunmazken, özellikle hassas grupların sabah saatlerinde soğuğa karşı tedbirli olması öneriliyor.

Gün doğumu 08.32, gün batımı ise 17.48 olarak gerçekleşecek. Ay fazı ise büyüyen şişkin ay olarak gözlemleniyor.