Silivri'de sosyal dayanışma vurgusu güçleniyor

Silivri Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Önder Çolak, sosyal belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını belirterek, dayanışma odaklı hizmet anlayışının Silivri’de her geçen gün güçlendiğini ifade etti. Çolak, Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumun sahaya somut hizmet olarak yansıdığını söyledi.

Türkiye’de vatandaşın en büyük gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayan Çolak, “Bugün en sert muhalefeti market etiketleri, pazar tezgahları ve faturalar yapıyor” diyerek ekonomik tabloya dikkat çekti. Bu süreçte sosyal desteklerin kritik bir rol üstlendiğini belirten Çolak, belediyeciliğin yalnızca yol ve altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Silivri’de yürüttüğü sosyal destek çalışmalarına değinen Çolak, İstanbulkart üzerinden 74,5 milyon lira, nakdi desteklerde ise 16,5 milyon liranın üzerinde yardımın binlerce haneye ulaştığını söyledi. Bu desteklerin vatandaşın günlük yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Çocuklara yönelik Halk Süt projesiyle binlerce çocuğa süt ulaştırıldığını, kadınlara yönelik psikolojik, hukuki ve sosyal desteklerin sürdüğünü kaydeden Çolak, üniversite öğrencilerine sağlanan 28 milyon lirayı aşan desteğin gençlerin eğitim hayatı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin de arttığını belirten Çolak, eğitim, ulaşım ve sağlık desteklerinin yaşam kalitesini yükselttiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda sosyal belediyeciliğin temel amacının vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi olduğunu vurgulayan Çolak, Nisan ayı kapsamında Avukatlar Günü, Mimarlar Günü, Dünya Romanlar Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı.