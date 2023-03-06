Silivri'de spor yatırımlarında altın çağı

Silivri son dönem spor tesisleşmesi konusunda ciddi bir hamle yaşadı. Silivri Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda acil ihtiyaçlar dikkate alınarak gerçekleştirdiği sportif yatırımlar göz doldurdu. Başkan Volkan Yılmaz söz verdiği üzere her alandaki yatırımlar konusunda olduğu gibi sportif kazanımlarda da merkez ile mahalleler arasında hiçbir fark gözetmeksizin çalışmalarını hayata geçirdi. Var olan tesislerin fiziksel şartlarını iyileştirmekle kalmayan düzenlemelerde nitelik ve fonksiyonel zenginliğe de önem verilmesi dikkat çekti.

41 SPOR SAHASI YAPILDI

Silivri Belediyesi tarafından 2019-2022 yılları arasında toplam 41 adet spor sahası yapıldı. 2020 yılında 6 adet spor sahası revize edildi ve 2 yeni saha yapıldı. 2021 yılında 4 spor sahası revize edildi, 8 yeni saha yapıldı. 2022 yılında 5 spor sahası revize edilirken, toplam 16 yeni saha Silivri’ye kazandırılmış oldu. Toplamda 9 çeşitli ebatlarda futbol sahası, 10 basketbol ve 2 voleybol sahası ilçemizin tesis envanterine kaydedildi. Silivri genelindeki park ve okullarda 51 adet pota değişimi gerçekleştirildi.

9 DA FUTBOL SAHASI KAZANDIRILDI

Beyciler, Büyük Kılıçlı, Kurfallı, Sayalar, Kavaklı, Selimpaşa, Gümüşyaka, Alipaşa ile Sancaktepe Mahallelerinde olmak üzere.

