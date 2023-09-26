Silivri'de Su Kesintisi - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (26 Eylül 2023)
Silivri'de 26 Eylül Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kesinti detayları İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor 26 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı haberimizde
26 Eylül 2023 sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul Silivri 26 Eylül Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
ETKİLENEN MAHALLELER: ALİBEY MAH, FATİH MAH, MİMAR SİNAN MAH, PİRİ MEHMET PAŞA MAH, YENİ MAH, ÇANTA BALABAN MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.