Silivri'de Su Ürünleri Denetimleri Sıkılaştırıldı

Perakende Satış Noktalarına Yakın Takip

Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçede faaliyet gösteren perakende satış noktaları mevzuat çerçevesinde denetime tabi tutuldu. Kontrollerin, belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam edeceği bildirildi.

Mevzuata Uygunluk İncelendi

Denetimler sırasında satışa sunulan ürünlerde balık boyu ölçümleri gerçekleştirildi, yasaklı türlere yönelik kontroller yapıldı. Kurallara aykırı durumların önüne geçilmesi amacıyla ürünler detaylı şekilde incelendi.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ekipler, işletme yetkililerini 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hakkında bilgilendirerek sürdürülebilir balıkçılığın önemi konusunda uyarılarda bulundu. Doğal kaynakların korunmasının hem ekosistem hem de gelecek nesiller açısından kritik olduğuna dikkat çekildi.

Amaç Güvenilir Gıda

Yetkililer, denetimlerle birlikte hem su ürünleri kaynaklarının korunmasının hem de vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Denetim faaliyetlerinin periyodik olarak sürdürüleceği kaydedildi.