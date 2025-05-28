Silivri'de Süne İlaçlaması Başlıyor: Arıcılara ve Çiftçilere Önemli Uyarı

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki hububat ekili alanlarda zararlılara karşı süne ilaçlaması yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ilaçlamanın 29 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Müdürlük tarafından yürütülen süne sürvey çalışmaları sonucunda, zararlı yoğunluğunun belirli bir eşiği aşması nedeniyle kimyasal mücadeleye başlanmasına karar verildiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle arı ölümlerinin önlenmesi amacıyla hem çiftçilere hem de arı yetiştiricilerine çağrıda bulundu. Açıklamada, “Arı ölümlerine sebebiyet vermemek için süne ilaçlaması yapacak çiftçilerimizin ve arı yetiştiricilerimizin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.” denildi.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin kontrollü bir şekilde yürütülmesi ve ekosistemin zarar görmemesi adına tüm üreticilere hassasiyet çağrısında bulundu.