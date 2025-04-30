Silivri'de tarım var, emek var!

Silivri Belediyesi, tarıma, emeğe ve dayanışmaya önem veriyor, tarıma yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM) bulunan seralarda yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, kabak çeşitleri olmak üzere toplamda 150 bin yazlık sebze fidesi, atalık tohumlardan elde ediliyor.

Yazlık fideler, Mahalle Evlerindeki kadın üreticilerden başlayarak talep eden üreticilere mayıs ayında ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tarıma yapılan yatırım hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'yi tarımda öncü ilçe yapana kadar çalışacaklarını ifade etti. Bereketli topraklardan elde edilen mahsülleri öncelikle kadın üreticilerle buluşturacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, üreticiye her zaman destek olduklarını belirtti.