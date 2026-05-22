Silivri'de Tarımın Geleceği Laboratuvarda Şekillendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Silivri TÜRAM Tarım Lisesi öğrencileri laboratuvar ortamında toprak analiz süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Geleceğin tarım uzmanı adayları, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da önemli deneyimler kazandı.

Toprak Analizinin Önemi Anlatıldı

Program kapsamında öğrencilere, tarımsal üretimde toprağın korunması, verimliliğin artırılması ve doğru üretim planlaması için analizlerin neden kritik öneme sahip olduğu anlatıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi de vurgulandı.



Öğrenciler Laboratuvarda Uygulamalı Çalışma Yaptı

Teorik eğitimin ardından öğrenciler laboratuvar önlüklerini giyerek analiz süreçlerine katıldı. Toprak örnekleri üzerinde yapılan uygulamalı çalışmalarla öğrenciler, tarımsal analiz yöntemlerini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, toprağa ve bilime ilgi duyan gençlerle bilgi paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, geleceğin tarım profesyonellerinin yetişmesine katkı sağlayacak çalışmaların önemine dikkat çekti.