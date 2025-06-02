Silivri'de Tarımsal Üretim Hız Kesmeden Sürüyor

Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde (TÜRAM) yazlık sebze fidesi dikimi ve damlama sulama hattı kurulum çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye, tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle hem yerel kalkınmaya katkı sunuyor hem de tarımda modernleşmeyi teşvik ediyor.

TÜRAM'da sürdürülen çalışmalar kapsamında, yazlık sebze fideleri toprakla buluşturulurken, aynı zamanda kaynakların verimli kullanımı için modern damlama sulama sistemleri de kuruluyor. Bu çalışmalar, ürün kalitesini ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımsal üretime verdikleri öneme dikkat çekerek, “Üreten ve gelişen bir Silivri için kararlılıkla çalışıyoruz. TÜRAM’da yürüttüğümüz tarımsal üretim faaliyetleriyle hem yerel kalkınmaya hem de gıda arz güvenliğine katkı sağlıyoruz” dedi.