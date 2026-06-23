Silivri'de tarla yangını

Silivri'de Çeltik ve Yolçatı Mahalleleri sınırında bir arpa tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

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Silivri'de tarla yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri’de Çeltik ve Yolçatı Mahalleleri sınırında bir arpa tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
Silivri İtfaiyesi yangına müdahale ediyor, ancak yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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