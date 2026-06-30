Silivri'de Telefon Dolandırıcılığı Alarmı

Silivri'de son günlerde telefon dolandırıcılığı girişimlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, kendilerini polis, savcı ya da güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, çok sayıda vatandaşı telefonla arayarak çeşitli senaryolarla para ve ziynet eşyalarını teslim etmelerini istiyor.

Silivri Haber Ajansı'na ulaşan bilgilere göre, son günlerde ilçede birçok vatandaş bu yöntemle aranırken, bazı vatandaşların ise dolandırıcıların yönlendirmelerine inanarak para transferi yaptığı yönünde bilgiler alındı. Olaylarla ilgili resmi makamların yürüttüğü çalışmalar sürerken, vatandaşların benzer girişimlere karşı dikkatli olması isteniyor.

Korku ve Panik Oluşturuyorlar

Dolandırıcılar, görüşmeler sırasında vatandaşlara kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini, adlarına banka hesapları açıldığını veya terör soruşturmasına karıştıklarını öne sürerek panik oluşturuyor. Daha sonra ise "paranızı güvence altına alacağız", "gizli operasyon yürütüyoruz" ya da "kimseye söylemeyin" gibi ifadeler kullanarak para transferi yapılmasını veya altınların belirttikleri kişilere teslim edilmesini talep ediyor.

Polis ve Savcı Para İstemez

Emniyet birimleri, polis, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin vatandaşlardan telefonla para, altın ya da banka bilgisi istemesinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguluyor. Bu tür aramalarla karşılaşan kişilerin görüşmeyi sonlandırmaları, hiçbir kişisel veya finansal bilgi paylaşmamaları ve durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile en yakın emniyet birimine bildirmeleri büyük önem taşıyor.

Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar, özellikle yaşlı vatandaşların bu yöntemle daha sık hedef alındığını belirterek aile bireylerinin yakınlarını bu konuda bilgilendirmesini öneriyor. Telefonla arayan kişinin kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtması, söylenenlerin doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Yetkililer, benzer yöntemlerle dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilebilmesi için vatandaşların şüpheli aramaları vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmesinin hem kendi güvenlikleri hem de diğer vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.