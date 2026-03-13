Silivri'de Tıp Bayramı'nda sağlık sistemi eleştirisi

Silivri’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilcisi Dr. Fethi Bozçalı, sağlık hizmetlerinin temel bir hak olduğunu vurgulayarak mevcut sağlık politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Bozçalı, kısa süre önce İstanbul Valisi ve İl Sağlık Müdürü tarafından duyurulan Silivri’ye yapılması planlanan 1000 yataklı araştırma hastanesi projesi ile Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi açılışında yaşanan tartışmalara da değindi.



Sağlık hizmetlerinin ticari bir alan haline gelmesinin toplum sağlığı açısından ciddi sorunlar doğurduğunu ifade eden Bozçalı, sağlığın hava ve su gibi vazgeçilmez bir hak olduğunu söyledi. Sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına bırakılması halinde vatandaşların sağlık hakkından yeterince yararlanamayacağını belirten Bozçalı, bu durumun hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını zorladığını dile getirdi.



Konuşmasında sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına da değinen Bozçalı, performans sistemi nedeniyle hekimlerin çok kısa sürelerde hasta muayene etmek zorunda kaldığını ifade etti. Hekimlerin çoğu zaman hastalarını yalnızca birkaç dakika içinde değerlendirmek zorunda kaldığını belirten Bozçalı, bu durumun hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından önemli sorunlara yol açtığını söyledi. Randevu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çektiğini ifade eden Bozçalı, birçok hastanın çözüm bulabilmek için farklı hastanelere başvurmak zorunda kaldığını dile getirdi.



Bozçalı ayrıca Silivri’ye yapılması planlanan 1000 yataklı hastane projesine de değinerek sağlık sistemindeki sorunların yalnızca yeni hastaneler inşa edilerek çözülemeyeceğini ifade etti. Mevcut sağlık politikaları değişmediği sürece sistemin yeniden tıkanacağını belirten Bozçalı, büyük kapasiteli hastanelerin bilimsel açıdan da tartışmalı bir model olduğunu söyledi.



Konuşmasında Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi açılışında yaşanan tartışmalara da atıfta bulunan Bozçalı, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bozçalı ayrıca savaşların bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek hekimliğin barış, insan hakları, adalet ve demokrasiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda sağlık hizmetlerinin eşit ve erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Bozçalı, iyi hekimlik yapabilmek için demokratik, adil ve barış içinde bir toplum yapısının önemine dikkat çekti.