Silivri'de tohum ve fide bayilerine sıkı denetim

Silivri’de tarımsal üretimin güvenli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, ilçe genelinde faaliyet gösteren tohum, fide ve fidan bayileri, ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol altına alındı.

Yetkilendirme ve denetim süreci titizlikle yürütülüyor

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bayilerin “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”ne uygun faaliyet gösterip göstermediği detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde; ürünlerin sertifikasyon durumu, satış koşulları ve kayıt sistemleri gibi kritik başlıklar mercek altına alındı.

Amaç: Güvenilir üretim ve bilinçli tarım

Yetkililer, yapılan kontrollerin temel amacının üreticinin kaliteli ve güvenilir ürünlere erişimini sağlamak olduğunu vurgularken, aynı zamanda kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Tarımsal üretimde kalite standartlarının korunması için denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

Üreticiye destek mesajı

Tarım otoriteleri, üreticilere yönelik destek ve bilgilendirme çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, çiftçilerin doğru ve sertifikalı ürün kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. İlçede tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim modelinin güçlendirilmesi için sahadaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.