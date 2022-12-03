Silivri'de tohumlama yapılacak mandaların tespit çalışmaları yapıldı

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce “Mandalarda Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılması ve Manda Islahı Projesi” kapsamında, tohumlama yapılacak mandaların kontrol ve tespit çalışmaları yapıldı.

Silivri İlçesi Danamandıra ve Büyükkılıçlı Mahallelerinde, hayvan üreticilerinin ahırlarında, “Mandalarda Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılması ve Manda Islahı Projesi” kapsamında, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr Serhat Alkan, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimleri İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakütesi öğrencileri ve üreticiler katıldı.

“Mandalarda Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılması ve Manda Islahı Projesi” kapsamında, Ultrason Cihazı kullanılarak, tohumlama yapılacak mandaların kontrol ve tespit çalışmaları yapıldı.Tespit edilen mandalara daha sonra senkronizasyon işlemi uygulanarak, suni tohumlama uygulaması gerçekleştirilecek.