Silivri'de Trafik Denetimlerinde 249 Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi!

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 22 Şubat - 12 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, binlerce araç kontrol edilirken yüzlerce sürücüye cezai işlem uygulandı.

Silivri’de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 4.067 araç ve 279 motosiklet incelendi. Kurallara uymayan sürücülere yönelik yapılan işlemler sonucunda toplam 249 araç sürücüsü ve 33 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca 32 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde sürücülere uygulanan cezalar şu şekilde:

38 kişi ehliyetsiz araç kullanmaktan,

43 kişi muayenesiz araç kullanmaktan,

14 kişi sigortasız araç kullanmaktan,

20 kişi kırmızı ışık ihlalinden,

11 kişi motosiklet kullanırken kask takmamaktan,

5 kişi alkollü araç kullanmaktan,

165 kişi hatalı park nedeniyle cezaya tabi tutuldu.

Bunların yanı sıra tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı, yüksek sesle müzik dinleme, yaya yolunda araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve saygısızca araç kullanma gibi ihlallerden de sürücülere cezai işlem uygulandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşların trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.